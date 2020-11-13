«Чёрное золото» в «чёрную пятницу» играют против рубля

Стоимость нефти в пятницу утром снижается более чем на 1,5% на пессимизме вокруг восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов. Рост случаев коронавируса в мире оказывает серьёзное давление на спрос на «чёрное золото», поскольку карантинные меры, вводимые странами с целью затормозить распространение вируса влекут за собой снижение потребления топлива. Так, 12 ноября Минэнерго США опубликовало данные о росте запасов нефти в стране, которые за минувшую неделю неожиданно выросли — на 0,9%, до 488,7 миллиона баррелей в сутки.

«Растущее число случаев коронавируса во всем мире усилило опасения по поводу снижения спроса на топливо», — прокомментировал ситуацию агентству «Рейтер» аналитик «Fujitomi Co.» Кадзухико Сайто.

Несмотря на появившиеся на текущей неделе новости о успешных испытаниях вакцины от COVID-19, сроки её массового появления остаются неопределенными, также как и перспективы восстановления спроса до уровней, предшествующих пандемии. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, при этом незначительно повысило прогноз по восстановлению спроса в 2021 году.

Однако при этом аналитики отмечают, что более жёсткие карантинные ограничения могут привести к тому, что члены ОПЕК+, могут отказаться от запланированного ослабления ограничений добычи.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,3573 рубля. По отношению к последней сделке 12 ноября доллар подешевел на 1,27 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 24,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 5,60 копейки и составил 91,3160 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 50,56 копейки.