«Чёрное золото» за 100 долларов может быть не за горами

Нефть дорожает во вторник утром, инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на среду. В этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день в среднем.

«Нефть за 100 долларов может быть не за горами, так как высоки ожидания того, что предложение не приблизится к спросу, поскольку ОПЕК+ поставит цели постепенного увеличения добычи, которых им не удастся достичь», — заявили газете «Wall Street Journal» аналитики «Oanda».

Кроме того, трейдеры сохраняют некоторые опасения по поводу добычи «чёрного золота» на фоне геополитической напряженности между Украиной и Россией, что также поддерживает рост цен на нефть.

Курс евро утром первого дня февраля растёт по отношению к доллару в ожидании публикации ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Доллар умеренно дешевеет по отношению к евро и японской иене.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 3791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,1516 руб.