Чёрные пельмени и «Морошковые облака»: гастропространство «Россия на вкус» порадовало гостей аутентичной кухней Мурманской области

С 26 по 28 июля в Крыму проходил фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». В эти дни на территории выставки «АРТ-ЭКСПО» развернуло работу гастрономическое пространство «Россия на вкус». Сборная из 40 поваров разных регионов страны организовала для своих гостей путешествие по гастрономическому разнообразию национальных кухонь нашей Родины. Среди поваров были и профессионалы из Мурманской области.

Северяне угощали гостей чёрными пельменями с олениной и брусничным соусом, авторским леденцом «Петушок» и чипсами из ягеля в соке северных ягод. Ведущей пространства стала автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

«Мы сделали всё, чтобы за три дня работы нашего гастрономического пространства «Россия на вкус» вам было вкусно, дорогие друзья! А также хотим сказать, что Россия – это огромная многонациональная российская кухня. И она включает в себя не только классические борщ, блины и пироги, но и множество не менее ярких на вкус региональных интерпретаций. Я вам желаю запомнить все эти блюда и напитки, которые вы успели продегустировать, и, начиная с сегодняшнего дня, вы совершенно точно знаете, что у России есть свой вкус! Спасибо, и до встречи в разных городах нашей страны!», – обратилась к гостям гастрономического пространства «Россия на вкус» его ведущая, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Знакомство с меню и бесплатная дегустация национальных блюд коренных народов, проживающих в разных уголках России, стали важной частью мероприятия. Для этого на территории гастропространства работала команда из 40 поваров в 6 фудтраках. За три дня работы было приготовлено более 9000 порций – это более 3000 блюд ежедневно.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» – проект от Росмолодёжи и самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвящённое молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма.

В этом году ключевая тема фестиваля – многонациональность России. В Год семьи фестиваль был также ориентирован и на поддержку семейных ценностей: наша страна была представлена как одна большая и дружная семья, в которой люди различных культурных традиций живут в единении и вместе развивают искусство. Павильон «АРТ-ЭКСПО» площадью 3,5 тысячи квадратных метров и высотой 12 метров расположился между пляжем «Ракета» и Академией творческих индустрий «Меганом». Каждый участник выставки «АРТ-ЭКСПО» представил свой оригинальный стенд, на котором проходили интерактивные форматы, мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений творцов из регионов. В программе и облике стендов воплотились идеалы домашнего очага, локальные культурные особенности и традиции гостеприимства разных уголков страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/