«Чёрный апрель» - продажи легковых автомобилей в РФ в апреле упали в 3,6 раза

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2020 года рухнули на 72,4%, или в 3,6 раза, до 38,922 тысячи машин по сравнению со 141,011 тысячи в апреле 2019 года, свидетельствуют данные комитета автопроизводителей АЕБ. В январе-апреле показатель снизился на 19,1% - до 415,102 тысячи авто против 513,030 тысячи в январе-апреле прошлого года.

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 г ., в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. «Чёрный апрель» 2020 года нанёс сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе - даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае», - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, чьи слова приводятся в сообщении Ассоциации.