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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.24 17:00

Чёрный цвет пакета выдал «фокусника» - магазинного вора

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску обратились представители продуктового магазина и магазина по продаже бытовой техники.

Сотрудники сетевой продуктовой точки пояснили, что к ним в торговый зал заходил мужчина с чёрным пакетом. Он ходил по магазину и выбрал различные товары, которые складывал в корзинку. Затем на кассе оплатил овощи на 200 рублей и ушёл. После этого сотрудники службы охраны магазина по видео установили, что в пакет мужчина складывал не только овощи, но и алкоголь, косметику и иные принадлежности. Причинённый ущерб составил свыше 4000 рублей.

А представитель сетевого магазина по продаже различной бытовой техники рассказал полицейским, что к ним также зашёл покупатель с чёрным пакетом, который рассматривал товар, а затем в какой-то момент вышел. Уже пересматривая видеозаписи, сотрудники магазина обнаружили факт хищения злоумышленником электробритвы, внешнего аккумулятора, портативной колонки, трёх беспроводных наушников – общая сумма пропавшей техники составила более 58 тысяч рублей.

Позже, во время патрулирования улицы областного центра, сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице обратили внимание на мужчину, который распивал спиртное. При себе у мужчины был чёрный пакет. Полицейские подошли к мурманчанину и поинтересовались, что находится у него в пакете. На что тот ответил, что там лежат краденые вещи. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Правоохранители в ходе проверки установили причастность мужчины к серии аналогичных преступлений. 39-летний неоднократно судимый за мелкие хищения и кражи местный житель признался во всех семи преступлениях. Он объяснил, что не имеет постоянного дохода и решил таким образом заработать денег.

Похищенное он сбывал разным незнакомым людям, получая наличные деньги, которые тратил на продукты и алкоголь. Также добавил, что некоторая продукция была оборудована системой «антивор», в связи с чем он носил с собой кусачки, которыми снимал её.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении семи эпизодов краж, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 158 УК РФ. Ему была избрана подписка о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительный акт утверждён прокурором и дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Комментарии

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Последние комментарии

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