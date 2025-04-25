Чёрный день календаря: аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции 39 лет
В течение первых трёх месяцев после аварии скончалось 30 человек. 134 ликвидатора последствий страшного ЧП перенесли острую лучевую болезнь в той или иной степени тяжести.
Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей части Европы. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС были эвакуированы жители - это более 115 тысяч человек.
В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около пяти миллионов гектаров земель, уничтожены и заброшены сотни мелких населённых пунктов.
У специалистов нет единого мнения о точных причинах аварии. Согласно отчётам Международного агентства по атомной энергии, наиболее вероятной считается ошибка проекта и конструкции реактора в сочетании с ошибкой персонала и низкой культурой безопасности.
В ноябре 1986 года над 4-м энергоблоком был построен так называемый «саркофаг» — изоляционное бетонное укрытие для предотвращения распространения радиации. 15 декабря 2000 года Чернобыльская электростанция была остановлена. Это событие оказало серьёзное влияние на развитие системы гражданской обороны страны.