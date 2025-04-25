Чёрный день календаря: аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции 39 лет

Авария, которая затронула всё мировое сообщество. 39 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор. В помещениях и на крыше начался пожар.

В течение первых трёх месяцев после аварии скончалось 30 человек. 134 ликвидатора последствий страшного ЧП перенесли острую лучевую болезнь в той или иной степени тяжести.

Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей части Европы. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС были эвакуированы жители - это более 115 тысяч человек.

В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около пяти миллионов гектаров земель, уничтожены и заброшены сотни мелких населённых пунктов.

У специалистов нет единого мнения о точных причинах аварии. Согласно отчётам Международного агентства по атомной энергии, наиболее вероятной считается ошибка проекта и конструкции реактора в сочетании с ошибкой персонала и низкой культурой безопасности.

В ноябре 1986 года над 4-м энергоблоком был построен так называемый «саркофаг» — изоляционное бетонное укрытие для предотвращения распространения радиации. 15 декабря 2000 года Чернобыльская электростанция была остановлена. Это событие оказало серьёзное влияние на развитие системы гражданской обороны страны.