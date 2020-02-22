Честь имею! В Кольском районе состоялось ежегодное Офицерское собрание

21 февраля, накануне празднования Дня защитника Отечества в Кольском районе состоялось объединенное Офицерское собрание.

В Кольском районе традиция проводить собрание офицеров возродилась уже более 20 лет назад. В преддверии 23 февраля в районном центре Культуры собираются командиры из отдаленных частей, сотрудники полиции, МЧС и других ведомств, а также офицеры в отставке.

Неписаные правила празднования остаются неизменными из года в год: перед гостями зачитывается указ о создании в России воинской ассамблеи, под барабанную дробь офицеров и их жен встречают главы Кольского района. В этот же день они награждают благодарственными письмами виновников торжества.

– Мы проводим Офицерские собрания в районе уже 21 год. Горжусь тем, что стоял у его истоков и не пропустил ни одно из них, - подчеркнул на тожестве председатель Офицерского собрания, глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Офицерское собрание этот не просто ежегодный сбор сотрудников силовых ведомств. Уже несколько лет по инициативе собрания в районе проводится замечательный фестиваль солдатской песни. На прошлой неделе также был организован День воинов – интернационалистов, на котором собрались участники горячих точек. Ну а наша задача как власти сделать все, чтобы они и их семьи проживали комфортно, чтобы наши населенные пункты развивались и благоустраивались.

- В этот день мы чествуем не только действующих офицеров, но и ветеранов, участников локальных конфликтов, - отметил глава Кольского района Андрей Малхасян. - Сегодня мы вспоминаем тех воинов, которые ценой собственной жизни спасали страну от врагов. Мы помним их подвиги и уважаем этих людей, ведь они защищали для нас Родину.

Поздравили офицеров и лучшие творческие коллективы района. Яркая концертная программа, подготовленная работниками Кольского Центра культуры, продолжалась несколько часов, сообщает администрация Кольского района.