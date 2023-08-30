Честно о профессии почтальона: ушла ли она в прошлое, кому подойдёт и сколько заплатят?

Цифровизация могла убить профессию почтальона. Но не случилось: «живые» письма сами себя не принесут. Как и раньше, во многих регионах эти специалисты — верные помощники и единственная связь с большой землей. И вакансии почтальонов открыты по всей стране: с начала года работодатели искали более 2600 почтальонов. И по сравнению с 2022 годом спрос на этих работников пока не спадает (+20% новых вакансий год к году). Только почтальон уже не только тот, кто разносит прессу и письма. Его функционал сегодня гораздо шире, утвперждают эксперты hh.ru.

В чём заключаются обязанности современного почтальона?

Сегодня почтальон — как многорукий Шива. Профессия подразумевает самый широкий круг обязанностей. Это доставка почтовых отправлений, печатных изданий, письменной корреспонденции, пенсий и пособий (а также их учёт и документальное оформление) и даже продуктов и товаров первой необходимости пожилым и маломобильным людям. Плюс — оказание банковских услуг, приём от населения коммунальных платежей и простых писем для отправки.

С чего начинается рабочий день?

Перед выходом на участок почтальон получает подписные печатные издания, разбирает их (часто газеты приходят вложенные одна в другую — их надо разъединить и сложить таким образом, чтобы они вошли в почтовый ящик), надписывает адреса (в помощь почтальону так называемый «ходовик» — журнал, в котором ведется учёт квартир и оформленной на них прессы). После этого почтальон складывает периодику в сумку и покидает почтовое отделение.

Что ждут от соискателей?

Прежде всего — ответственность и физическую выносливость. Ходить придётся много — за смену почтальон делает в среднем 10000 шагов! Далее — готовность к работе с денежными средствами, знание района, хорошая память, стрессоустойчивость, психологическая выдержка (люди встречаются разные).

Почтальону не обязательно обладать специализированными навыками. Это работа для тех, кто любит ходить пешком и хочет приносить людям пользу. Почтальон не только доставляет корреспонденцию и пенсии, но и играет важную социальную роль — это заботливый собеседник и внимательный помощник.

Кстати, по поводу ответственности. В 70-х годах в испанской Пальма-де-Майорке судили местного почтальона Габриэля Марча Грандоса, который на протяжении нескольких лет игнорировал доставку писем. В общей сложности до адресатов не дошли 42768 посланий, а также сумма, эквивалентная сегодняшним 50000 € в виде чеков и купюр, вложенных в конверты. Нерадивый работник был приговорён к астрономическому сроку — 384912 годам тюрьмы: по 9 лет за каждое недоставленное письмо. Но спустя 14 лет он вышел на свободу, поскольку приговор, вокруг которого всё это время ломались копья, официально был признан чрезмерно жёстким.

Какие плюсы у профессии почтальона?

• Подвижный образ жизни работы. В некоторых вакансиях на позицию почтальона так и пишут, что это «возможность совмещать работу и спорт». Постоянное пребывание на свежем воздухе и ходьба оказывают общеукрепляющее действие на сердечно-сосудистую систему, иммунитет и поддерживает мышечный тонус.

• Актуальность и востребованность. Развитие интернета хоть и сократило количество подписчиков, но не лишило их совсем — остались те, кому привычнее получать печатные издания. Да и ведомства (от налоговой до юстиции) нуждаются в официально зарегистрированных бумажных документах, поэтому не списывают со счетов почтовую связь.

• Большая социальная значимость. Во многих регионах (например, в Якутии, на Дальнем Востоке или в небольших северных городах СЗФО) почтальоны могут принести на дом лекарства и средства реабилитации, снять показания счётчиков коммунальных услуг и внести оплату по квитанциям, а если человек живёт в доме без центрального отопления — помочь заказать дрова.

«Почтальон — одна из наиболее востребованных профессий нашей компании. За всю историю «Почты России» важность этой работы не снижалась. Технологии и потребительские привычки меняются, но почтальоны адаптируются под новые запросы. Например, теперь они более востребованы в городах, а не на селе — в силу прироста городского населения. Но нужны почтальоны по-прежнему везде, особенно в макрорегионах Урал, Сибирь», - отмечает Мария Огаркова руководитель направления развития бренда работодателя АО «Почта России»

Минусы профессии

• Погодные условия. Почтальоны разносят почту в мороз и зной, поэтому необходимо понимать, справится ли организм с температурными нагрузками.

• Плохие дороги. Грязь, лужи, гололёд — к этому тоже нужно быть готовым.

• Асоциальные элементы и бродячие собаки. Там, где эта проблема стоит особенно остро, почтальоны носят с собой перцовые баллончики.

• Не самые высокие зарплаты: средняя зарплата почтальона в России на данный момент от 15000 до 42000 рублей. Но в зависимости от региона могут быть прибавки, например, в Москве почтальону готовы платить до 37000 рублей, в Петербурге – до 33000 рублей, в регионах СЗФО до 34000 рублей.

Но зарплату стоит рассматривать в контексте всех предлагаемых условий. Почтальоны могут получать надбавки от продаж продуктов питания, лотерейных билетов и так далее. Во многих почтовых отделениях им предлагается работа на условиях внутреннего совместительства, благодаря чему уровень дохода повышается. Не стоит сбрасывать со счетов и гарантированную оплату больничных и отпусков, страхование от несчастных случаев и болезней для сотрудников и детей, частичную компенсацию путёвок в санатории и детские лагеря, материальную помощь.

Как трудоустроиться на почту

Для работы почтальоном не обязательно наличие специального образования. Это тот случай, когда более значимую роль играют мягкие навыки (о которых говорилось выше). Схема трудоустройства стандартная — отклик на вакансию, ожидание приглашения, собеседование. С кандидатом, прошедшим отбор, проводится инструктаж, прежде чем он выйдет на маршрут. Самый простой способ узнать об открытых вакансиях — поискать их на hh.ru по запросу «почтальон» или «почта» или лично спросить в ближайшем почтовом отделении.

Какую карьеру можно построить?

В вакансиях почтальона в разделе «Условия» часто можно увидеть строчку «Возможность карьерного роста и профессионального развития». Что это значит? Сама по себе профессия не подразумевает карьерных перспектив — скажем, нет такой ступеньки как «Старший почтальон». Однако в сфере почтовой связи в целом свой карьерный трек найти можно и даже продвинуться до руководящих должностей. В зависимости от позиции может потребоваться дополнительное образование — от профильных курсов до вуза. Можно использовать приобретенные навыки (например, опыт продаж) для перехода в совершенно другую отрасль.