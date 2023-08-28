Честно о работе дальнобойщика: доход, опасности, география

Востребованность водителей большегрузов и дальнобойщиков сегодня достаточно высокая. С начала 2023 года на hh.ru было опубликовано более 30000 вакансий для представителей этих профессий по всей стране. Это на 76% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В преддверии профессионального праздника Дня дальнобойщика, который отмечался 26 августа, эксперты hh.ru проанализировали плюсы и минусы этой профессии.

География спроса

Наибольшее число вакансий для водителей категории С и СЕ на данный момент сосредоточено в Московской области (7% или более 2200 вакансий). Также высокий спрос на водителей большегрузов зафиксирован в Москве (6% или чуть более 1800 объявлений о работе). Также активно с начала года приглашают на работу дальнобойщиков работодатели из Красноярского края (6%), Кемеровской области (4%), Иркутской области (4%), Новосибирска, Свердловской области и Петербурга. Отметим, что Северная столица – на 8 месте по стране по спросу на дальнобойщиков.

При этом за год спрос на дальнобойщиков в России вырос на 76%. В регионах СЗФО наибольший прирост потребности в этих работниках наблюдается у компаний из Новгородской области (+120% новых вакансий по сравнению 2022 годом), в Карелии (+103%), в Петербурге (+48%), в Мурманской области (+43%). Также высок спрос на водителей большегрузов у архангельского бизнеса (+36% новых рабочих мест за год), в Калининградской области (+37%), в Коми (+33%), в Ленобласти (+17%), в Пскове (+4%).

Портрет дальнобойщика

Большинство (в 89% случаев) работодателей в вакансиях для дальнобойщиков среди важных качеств указывают хорошую физическую форму, способность переносить долгие периоды без сна, готовность к различным стрессовым ситуациям, отличное знание устройства автомобиля и правил дорожного движения. И это далеко не полный перечень того, что должен уметь представитель этой профессии. Ещё один важный критерий – опыт вождения и почти всегда требуется минимальный стаж от 2-3 лет.

Доход

Заработок дальнобойщика зависит от многих факторов — от экономической ситуации в стране и конкретных регионах, сложности маршрута, особенностей груза, наличия собственного грузовика. На данный момент рыночный диапазон зарплат дальнобойщика в целом по стране от 103448₽ до 172414₽.

В регионах СЗФО одни из самых больших зарплат для дальнобойщиков предлагают работодатели из Архангельска (196839₽), Кингисеппа (163793 ₽), Мурманска (161750 ₽), Калининграда (160507 ₽). Достаточно высокий заработок могут получить и петербургские дальнобойщики (146328 ₽), а также в Усинске и Ухте (143678 ₽). В Великом Новгороде компании готовы платить данным работникам до 128736 ₽, в Сыктывкаре – до 128709 ₽, в Петрозаводске - до 114 221 ₽.

Плюсы и минусы профессии

Среди объективных минусов:

- длительные рейсы и отсутствие дома могут повлиять на стабильность семейной жизни;

- полноценный и обрывистый сон;

- возможные ДТП из-за других водителей или из-за усталости самого дальнобойщика, который может стараться выполнить план в том числе по причине коротких сроков доставки;

- кабина большегруза – это дом дальнобойщика и удобств в таком доме кратно меньше, чем в обычной жизни;

- правильное питание очень важно для любого работника, а постоянные перекусы без «горячего» на обед могут со временем подорвать здоровье;

- преступность на дорогах, от которой увы не застрахован никто и здесь появляются еще одни важные качества любого водителя – смелость и мужество;

- мало перспектив карьерного роста.

Среди плюсов профессии ответим:

- действительно высокий доход, который может превышать средние рыночные показатели в 3-4 раза;

- возможность работать на самого себя открыв ИП или оформив самозанятость;

- возможность увидеть самые разные города и страны;

- высокая востребованность со стороны бизнеса – заказов на доставку грузов на рынке труда сейчас очень много. По сути, ни одна отрасль сейчас не может обойтись без услуг дальнобойщиков.