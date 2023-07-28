Честно о работе официанта: лёгкий вход, большие нагрузки, уникальный опыт

Востребованность официантов сегодня вышла на новый уровень — заведения питания, пережив пандемический кризис, открываются и расширяются, а значит, и спрос на работников растёт. На данный момент на hh.ru опубликовано более 100 тысяч вакансий для официантов по всей стране.

В регионах СЗФО за последний месяц работодатели искали более 1800 официантов. Это на 41% больше, чем в июле 2022. Лидерами по спросу на официантов в июле стали Петербург (81% вакансий), Калининградская и Ленинградская область. При это за лето сильнее всего спрос на официантов вырос у компаний из Новгородской области (+118% новых вакансий по сравнению с летом 2022 года). Высок спрос на официантов в Архангельской области (+80% новых рабочих мест), в Коми (+60%). В Мурманской рост спрос на официантов +58%. Бизнес Псковской области открыл для официантов на 50% больше вакансий, чем прошлым летом, в Карелии потребность в этих специалистах выросла на +47%.

При этом одни из самых высоких зарплат обещают официантам в Ленобласти (до 103000 рублей).

Регион Средний доход официанта, в руб . Доля вакансий от всего бъема по СЗФО Прирост числа вакансий для официантов за год Санкт-Петербург 57 471 - 97 701 81% 41% Калининградская область 34 483 - 57 471 5% 35% Ленинградская область 63 218 - 103 448 4% 15% Архангельская область 33 546 - 53 161 3% 80% Республика Карелия 34 483 - 74 713 2% 47% Псковская область 28 736 - 68 966 1% 50% Новгородская область 32 241 - 64 483 1% 118% Мурманская область 48 851 - 68 966 1% 58% Республика Коми 34 483 - 40 230 0,5% 60%

С места в карьеру

Чаще всего в официанты идёт молодёжь от 14 до 30. И этому есть простое объяснение: такую работу легко совмещать с учёбой или другой, нестабильной или проектной деятельностью. Благодаря работе официантом можно оплачивать обучение или аренду квартиры, а в определённый момент начать движение по своей специальности. Однако и внутри отрасли можно вырулить на крутой карьерный трек. Например, вырасти до менеджера, управляющего рестораном или даже целой сетью. Но такой поворот может потребовать наличия допобразования, которое при трудоустройстве требуется не всегда. Подойдёт как профильное (организация обслуживания в общественном питании или ресторанный бизнес), так и смежное (гостиничное дело, а также всё, что связано с поварским искусством).

Возраст не тётка

Вопреки стереотипам, профессия официанта отнюдь не привилегия молодых. Например, в Петербурге и других регионах СЗФО есть рестораны, в которых шанс получить работу выше у соискателей 25+. Причём плюс значительный! Причина такого подхода — в статусной клиентуре, среди которой много самодостаточных и успешных людей. В этих заведениях каждый официант — эксперт в блюдах из меню. Смены по 12 часов дают о себе знать. В первые дни неопытный сотрудник будет падать от усталости, а его ноги и руки — почти реально отваливаться.

Терпение и труд

Большинство работодателей не ждут от соискателей наличия опыта работы — берутся обучить тонкостям ремесла на месте. Но нужно держать в голове, что заведения в центре города или из гида «Мишлен» могут внести опыт в обязательные требования. А плюс к нему — знание стандартов сервиса и этикета (никаких «здрасьте» или «бокальчик»), навыки активных продаж в ресторанном бизнесе, работа с кассой R-Keeper, разговорный английский и т. п.

Если условия трудоустройства непосильные, начинать можно с более бюджетных заведений и впоследствии уже с полученным багажом знаний двигаться дальше. Но и здесь не без нюансов: одни работодатели не рассматривают резюме без фотографий, другие ждут «милых официантов, чья улыбка украсила бы лучшие журналы», третьи просят избегать «признаков современности» (яркие волосы, экстравагантные причёски, длинные ногти ярких цветов, тату и пирсинг на заметных местах тела, агрессивный макияж и т. п.). Поэтому важно внимательно читать текст вакансии.

Каким ещё должен быть хороший официант, которому много заплатят

— Дружелюбность

В ресторан или бар человек приходит не только за едой, но и за эмоциями. Не нужно для этого играть в резидента камеди-шоу, но непринуждённый разговор приветствуется. Официант, который умеет расположить к себе посетителя, может рассчитывать на повышенные чаевые.

— Многозадачность

У официанта на обслуживании, как правило, несколько столов одновременно и каждый — в зоне особого внимания. Нужно следить за тем, чтобы перед гостями не оставалось грязной посуды. Уточнять, не хотели бы они попробовать ещё что-нибудь из меню (блюдо дня, десерт от шеф-повара и т.д.). Контролировать, чтобы рюмки, бокалы, стопки не пустовали.

— Память

Этому гостю мясо без кинзы, а тому — флэт-уайт строго на миндальном молоке. Важно успевать в точности записывать пожелания посетителей и не забывать, за какой именно стол приносить «особенный заказ». И, разумеется, необходимо знать состав блюд до мельчайшего ингредиента — у посетителей может быть аллергия на определённый продукт.

— Грамотная речь

— Опрятность и гигиена

Душ минимум два раза в день — это святое. Ухоженные ногти, аккуратная причёска (особенно когда речь о длинных волосах), умеренность в парфюме, отсутствие запахов от сигарет или алкоголя — всё имеет значение.

— Железная выдержка

HoReCa (индустрия гостеприимства — аббревиатура из слов Hotel (отель), Restaurant (ресторан) и Catering (кейтеринг)) — зона сейсмоопасная. Потенциально от каждого гостя можно получить порцию гнева. Но свои эмоции нужно контролировать — и рядом с проблемным столом.

Доход

Зарплатная схема зависит от заведения. Официантам могут платить как за выход за смену (может быть и 1000 ₽, и все 4000 ₽), так и твёрдую ставку. Но и то, и другое обычно подразумевает чаевые (+ премии, + процент с продаж). Где-то чаевые делят в конце смены на всех, где-то официант забирает только то, что получил сам. С банкета можно получить до 5000 ₽. Одна из легенд в комьюнити — как со счёта в 150000 ₽ чаевые гости заплатили 30000 ₽.

В масштабах одного заведения официанты зарабатывают больше всех из персонала. Но здесь же кроется и жирный минус. Отчисления в пенсионный фонд идут только с официальной ставки, прописанной в договоре (и, например, премий, если они проведены «в белую»). Чаевые же, вручённые лично в руки или переведённые на карту, по факту являются подарком благодарного клиента — страховые взносы с них не платятся. Исключение, когда, например, услуги по обслуживанию включены в счёт.

На заработок официанта влияет расположение заведения, время года, регион, его профессионализм и чуть-чуть — удача. Доход нестабилен: в сезон он может доходить до условных 150000 ₽, а в несезон падать до 30000 — 40000 ₽. Вот и получается, что, помимо количества рабочих смен, зарплата зависит от множества других факторов. Это нужно учитывать людям, которые, скажем, воспитывают детей или выплачивают ипотеку.