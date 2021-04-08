«Честный диалог»: студентам рассказали о госслужбе и антикоррупционных механизмах

Студенты Мурманского арктического госуниверситета стали участниками встречи с государственными служащими в правительстве Мурманской области. Организаторами выступили региональное управление по реализации антикоррупционной политики и уполномоченный по правам человека в Мурманской области.

Молодые люди смогли лично пообщаться с потенциальными работодателями, узнать об особенностях работы управления и получить советы для построения успешной карьеры в органах власти.

Как сообщает управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, разговор продлился полтора часа. Начальник управления по реализации антикоррупционной политики Артём Долгов подчеркнул важность обратной связи с молодежью, отметив, что целеустремленные и талантливые студенты смогут рассчитывать на стажировку в государственных учреждениях. Также глава ведомства поделился с участниками собственным опытом, объяснил, кого работодатель видит в качестве стажеров и к чему молодым специалистам стоит стремиться.

Сотрудники управления рассказали студентам об антикоррупционных требованиях, запретах и ограничениях на госслужбе.

В завершение встречи гости поучаствовали в квизе, проверив свои знания в сфере противодействия коррупции.