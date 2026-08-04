«Честный и откровенный разговор»: в Мурманске прошёл круглый стол среди строителей

В 2026 году строительная отрасль отмечает своё 70-летие. В Центре научно-технического творчества «Родина» прошёл круглый стол «Строительная отрасль как драйвер развития Мурманской области», посвящённый этой дате. В нём приняли участие больше 70 представителей всех направлений отрасли.

«Строительная отрасль в Мурманской области стремительно развивается. За последние годы кратно увеличилось количество строящихся и капитально ремонтируемых объектов, возродилось жилищное строительство, началось масштабное обновление жилого фонда. Важно насытить повестку празднования 70-летия не только торжественными, но и полезными мероприятиями. Предлагаю обсудить насущные, где-то больные вопросы, с которыми мы сталкиваемся при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов. Уверена, что у нас получится честный и откровенный разговор, который поможет скорректировать нашу дальнейшую работу», – дала старт многочасовой дискуссии заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Круглый стол, действительно, получился живым и продуктивным. С представителями Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России строители обсудили проблемные вопросы, с которыми приходится сталкиваться при разработке и корректировке проектной документации, с Росстройконтролем – нюансы графика производства работ и соблюдение строительных норм.

Большой блок был уделён цифровизации строительной отрасли.

«Хотим мы или нет, но нам придётся работать рука об руку с искусственным интеллектом. Уже сейчас есть те, кто строит с его помощью, и они находятся в другой ценовой категории. Пришло время перенастраивать работы на цифровые рельсы. Тем более, что уже есть отечественные решения в области искусственного интеллекта, созданные для строительной отрасли. Информационные модели уже меняют проверку строительной документации, помогают проектировать и выполняют видеоаналитику соблюдения строительных норм», – отметила Елена Звонарёва, генеральный директор Агентства стратегических преобразований.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572085/#&gid=1&pid=1