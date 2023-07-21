Чёткое распределение обязанностей важнее повышения окладов. Что думает о мотивации линейный персонал

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, какие шаги для мотивации сотрудников в первую очередь предприняли бы россияне, став руководителями. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан, работающих на линейных должностях.

По мнению россиян, сформулированные должностные обязанности важнее повышения зарплат: 23%, заняв пост руководителя, в первые дни чётко разграничили бы зоны ответственности сотрудников. 19% повысили бы зарплату, 13% ввели систему премий и бонусов. Улучшением условий труда в роли руководителя занялись бы 12% россиян. Провести оценку персонала и организовать обучение взялись бы 7 и 5% россиян соответственно. Чтобы мотивировать персонал, 3% опрошенных расширили бы компенсационный пакет. По 2% голосов набрали такие меры как увольнение некоторых сотрудников и проведение корпоративных мероприятий.

Заняв место руководителя, мужчины начали бы с повышения зарплат, женщины — с чёткого разграничения обязанностей.

Чем выше заработок опрошенных, тем чаще они выступают за чёткое распределение обязанностей и ввод системы премирования и реже предлагают повышение зарплат и пересмотр условий труда.

По сравнению с аналогичным исследованием 2012 года, россияне стали чаще отмечать улучшение условий труда в качестве первостепенной меры для мотивации сотрудников. Об организации обучения и увольнении некоторых работников, напротив, стали упоминать реже. Убежденных в необходимости системы премирования стало меньше, зато желающих повысить зарплату — больше. Таким образом, мотивировать деньгами сегодня предлагают чаще, чем в 2012 году.

Время проведения опроса: 10—18 июля 2023 года.