Четверо северян получат премии за высокие достижения в педагогической деятельности

Четверо лучших учителей из Мурманской области получат премии за высокие достижения в педагогической деятельности в 2021 году. Награды присуждены по итогам конкурса, организованного региональным министерством образования и науки.

В состав экспертной комиссии вошли представители Регионального совета руководителей общеобразовательных учреждений, Института развития образования, Областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, Регионального родительского комитета, Общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области. Руководитель конкурсной комиссии – министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Основная цель конкурса – выявление, поддержка и поощрение лучших учителей. В соответствии с указом Президента Российской Федерации размер премий составляет 200 тысяч рублей.

Члены конкурсной комиссии отметили высокий уровень материалов, представленных от участников конкурса.

Эксперты отметили, что педагоги в своей работе уделяют серьезное внимание приобретению учащимися позитивного социального опыта, активно формируя их гражданскую позицию. Высокое качество организации образовательного процесса обеспечивается участниками конкурса за счет эффективного использования различных образовательных технологий, в том числе дистанционных технологий и электронного обучения.

Конкурсанты на протяжении всей своей педагогической деятельности принимают активное участие в региональных профессиональных конкурсах, обучающих семинарах, курсах, тренингах, научно-практических конференциях и семинарах.

Победителями конкурсного отбора в 2021 году признаны:

Назарова Ирина Васильевна, учитель математики, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» (г. Оленегорск, нп. Высокий);

Полковникова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия №1»;

Хохлова Елена Михайловна, учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (ЗАТО Александровск, г. Полярный);

Янченко Ольга Викторовна, учитель начальных классов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия №3».