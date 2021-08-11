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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.21 09:00

Четверо северян представляют арктическую кухню на фестивале «Таврида»

Четверо молодых поваров из Мурманской области представляют свои гастрономические проекты в рамках образовательного заезда «Вкусный джаз» на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. Заезд проходит с 7 по 12 августа.

Впервые гастрономия стала отдельной арт-школой «Тавриды», которая объединила поваров и рестораторов. В ходе заезда профессионалы-гастрономы из разных уголков России познакомятся с действующими направлениями российской региональной кухни, уникальными региональными продуктами и техниками приготовления блюд кухонь народов России, а также узнают, как построить карьеру в сфере гостеприимства.

Наталья Сидорина и Кирилл Бачурин из Никеля вместе с Ольгой Горской из Заполярного презентуют на «Вкусном джазе» фестиваль «Gastro Industry Fest» 2021 в Никеле, Сергей Горелов из мурманского ресторана «7 небо» представляет проект уличной еды с арктическим оттенком «Лови краба».

Соавтором и модератором программы поваров первой в истории «Тавриды» арт-школы гастрономии выступила автор-методист и руководитель всероссийского проекта «Гастрономическая карта России», организатор 23 мобильных фестивалей региональной кухни Екатерина Шаповалова. Комментируя проект, она подчеркнула, что гастрономия является одной из важнейших составляющих индустрии гостеприимства.

«В наши дни одним из наиболее перспективных направлений для карьерного развития считаются креативные индустрии. Туризм и гастрономия – их неотъемлемая часть и бесконечное поле для творчества. Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) выделяет гастрономию как «важнейший аспект туристических впечатлений», и за всю историю отечественного туризма российская сфера гостеприимства, включая ресторанный бизнес, впервые оказалась в топе новостей, интереса в обществе», – отметила Екатерина Шаповалова.

На «Тавриде» молодые повара-профессионалы и рестораторы посетят лекции ведущих российских специалистов в сфере гостеприимства и туризма, примут участие в дегустациях и мастер-классах известных шеф-поваров и рестораторов, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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