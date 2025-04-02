Четверо жителей Мурманской области отмечены премиями губернатора «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2024 год

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление о присуждении премии.

По решению конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители творческих союзов, общественности и учреждений культуры, лауреатами премии стали:

– актриса Драматического театра Северного флота Елена Варцева – за роль в спектакле «Свои люди – сочтемся» по пьесе Александра Островского;

– член Мурманского регионального отделения Союза российских писателей Игорь Руднев – за книгу «Мариупольская история или восхождение в Меотиду»;

– мастер художественной резьбы по кости, член регионального отделения Союза художников России Илья Хабаров – за произведения «Ларец «Россия молодая» и кубок «Царственные страстотерпцы»;

– артист-концертный исполнитель Мурманской областной филармонии Ашот Хоецян – за активное участие в концертно-просветительской деятельности и творческий подход к созданию программ для взрослой аудитории.

Премия традиционно вручается ко Дню работника культуры и подчеркивает значимость творческих профессий для развития региона. Торжественная церемония вручения премий состоится 3 апреля в Мурманской областной филармонии.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить!» правительство Мурманской области уделяет особое внимание поддержке сферы культуры в регионе. Ежегодные премии, которые финансируются из областного бюджета — это не только материальное поощрение, но и признание заслуг тех северян, которые создают уникальные творческие проекты, сохраняют традиции и развивают культурную жизнь Кольского Заполярья.

Фото (личный фотоархив Ильи Хабарова): https://gov-murman.ru/info/news/