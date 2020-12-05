Четверть миллиона световых огней и лампочек создадут праздничную атмосферу в Мурманске

Сегодня, 5 декабря, тысячи ярких огней зажгутся на главных городских елках, установленных во всех округах Мурманска.

Праздничное украшение города давно стало доброй новогодней традицией. Яркие гирлянды и световые композиции радуют мурманчан и гостей заполярной столицы каждый год.

В этом году в парках и скверах, вдоль городских проспектов и улиц, на площадках вблизи социальных учреждений разместились 285 новогодних конструкций. Протяженность световых гирлянд составляет 25 километров . Это и яркие красочные экспозиции, разнообразные тематические фигуры, разноцветные растяжки, прожекторы декоративной подсветки. Все выполнено с учетом разработанной концепции праздничного освещения города.

Стоит отметить, что каждый элемент новогоднего убранства уникален и изготовлен по специальному заказу муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы».

В этом году активную поддержку в украшении областного центра оказала АНО «Центр городского развития Мурманской области». Силами организации установлены световые инсталляции, которые размещены на площади Пять Углов и в сквере у центрального городского фонтана.

В целом городские территории освещают почти четверть миллиона световых огней и лампочек, создавая неповторимую праздничную атмосферу и особое настроение в полярную ночь.