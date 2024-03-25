Четверть населения России к 2030 году составят пожилые граждане

Пожилое население в России в настоящее время составляет более 20%; к 2030 году каждый четвертый россиянин будет гражданином пожилого возраста, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава Ольга Ткачева.

«При этом растёт численность пожилого населения. Сегодня уже пожилое население составляет 23%, а к 2030 году каждый четвертый гражданин России будет гражданином пожилого возраста», - сказала Ткачева на пресс-конференции 22 марта.

Как пишет finmarket.ru, по её словам, рост продолжительности жизни - глобальная тенденция. С 2005 года в России отмечается устойчивый рост продолжительности жизни, и в настоящее время она достигает почти 74 лет. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 78 лет.