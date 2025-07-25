Четверть опрошенных ФОМом россиян считают себя бедными, 1% – богатыми

Большинство участников опроса (70%) определяют свой достаток как средний, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные в четверг на сайте социологического центра. Своё материальное положение как хорошее оценивают 20% россиян.

Большинство участников опроса (70%) определяют свой достаток как средний, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные в четверг на сайте социологического центра. Своё материальное положение как хорошее оценивают 20% россиян.

По мнению 87% участников опроса, в нашей стране разница между доходами бедных и богатых велика. 13% опрошенных полагают, что в последние годы разница в доходах бедных и богатых людей сокращается, 64% думают, что увеличивается, 10% – что не меняется.

Среди возрастных категорий чаще всех своим нынешним материальным положением довольна молодёжь 18-30 лет (35%), показывают результаты исследования. 18% сограждан оценивают своё материальное положение как плохое, среди сограждан старше 60 лет своим достатком недоволен почти каждый четвертый (24%), отмечают социологи.

32% респондентов считают, что государство должно стремиться к устранению разницы в доходах, 48% – к её уменьшению, 6% полагают, что это не задача государства.

Опрос проводился 11-13 июля 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населённых пунктах РФ, в 51 регионе.