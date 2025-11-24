Четверть россиян рассчитывает на повышение своего достатка в ближайший год

Реальные основания рассчитывать на повышение уровня своего достатка в ближайший год видят 24% россиян, среди сограждан 18-30 лет эта доля составляет 44%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Более трети сограждан (37%) уверены, что их материальное положение сохранится на стабильном уровне, показывают результаты исследования.

Согласно опросу, 17% респондентов видят перспективы понижения уровня своего достатка, среди сограждан 46-60 лет и старше 60 лет такие ожидания у каждого пятого (20%).

По данным ФОМ, оставшиеся 22% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

Опрос проводился с 31 октября по 2 ноября 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

Фото: https://vk.com/fom.media?z=photo-30836067_457241800%2Fwall-30836067_4318