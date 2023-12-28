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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.23 12:00

Четверть российских компаний отказались от новогодних корпоративов, или О последствиях, если праздник пошёл не по плану

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудящихся и выяснила, что новогодние корпоративы точно запланированы только в 65% компаний. Ещё 25% работодателей отказались от этой идеи, а сотрудники 9% компаний пока не знают, будет ли у них праздник с коллегами.

Чаще всего отказ от новогоднего корпоратива связан с тем, что в компании в принципе не принято праздновать наступление Нового года – об этом рассказали 40% опрошенных. Ещё 24% сообщили, что корпоратива не будет из-за отсутствия бюджета, столько же – что это было решение руководства без объяснения причин. В 2% случаев за отмену праздника высказались сами сотрудники, а 1% просто не успели арендовать площадку под корпоратив.

В целом каждый второй работник старается всегда посещать новогодние корпоративы. 17% ходят на праздник не всегда, в зависимости от настроения, 13% - в зависимости от компании-работодателя. 6% опрошенных могут пойти или не пойти на корпоратив в зависимости от текущих отношений с коллективом. Ещё 11% обычно пропускают новогодние корпоративы.

Среди тех, кто хотя бы иногда ходит праздновать наступление Нового года с коллективом, 46% считают, что это хорошая возможность построить неформальные (нерабочие) отношения с коллегами и пообщаться, а 37% просто любят отдохнуть вместе с коллегами. 21% опрошенных используют праздник, чтобы проникнуться корпоративным духом компании, 20% - чтобы повеселиться и отдохнуть за счёт компании. Также 20% считают, что корпоративы помогают развеяться и отключиться от рабочих задач. 4% на корпоративе стараются проявить свои коммуникативные навыки, столько же рады возможности «выгулять наряд».

Почти каждый третий (31%) работник, прошедший опрос hh.ru, признался, что в их карьере были случаи, когда новогодний корпоратив пошёл не по плану. Чаще всего (в 24% случаев) это было связано с тем, что многие сотрудники перебрали с алкоголем. Кроме того, 9% рассказали, что на корпоративе их коллеги выясняли отношения с помощью физической силы.

По 7% сообщили: бывало, когда стало известно об интимной близости коллег на корпоративе, а также что их коллег увольняли за поведение на празднике. Ещё 68% опрошенных не припомнят, чтобы праздник имел подобные последствия. При этом 84% респондентов добавляют, что сами ни разу не становились участниками тех или иных эксцессов, ещё 13% признались, что однажды сами перебрали с алкогольными напитками.

В 70% компаний, по словам самих сотрудников, нет никаких формальных правил поведения сотрудников на корпоративах. 7% работников рассказали, что у них есть инструкции, как одеваться и как себя вести на корпоративе. В 3% есть постоянная политика проведения корпоративов с описанием правил поведения, столько же компаний вводят правила поведения под каждое корпоративное мероприятие. Ещё 18% респондентов затруднились ответить.

Санкции за нарушение правил поведения или моральных общественных устоев на корпоративах в 60% компаний отсутствуют, 28% не осведомлены об этом. Среди остальных 6% рассказали о порицании в коллективе, в 4% бывают выговоры, 3% рассказали об увольнениях, 2% - о лишении премий, 1% - о понижении в должности.

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