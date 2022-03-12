Четверть века на службе жителей флотской столицы

Совету депутатов ЗАТО Североморск исполнилось 25 лет. Спикер областной Думы Сергей Дубовой поздравил коллег и всех североморцев с этой знаменательной датой.

Парламентарий отметил, Североморск – это особый город, который стал общим домом для многих тысяч людей, объединив разные судьбы, поколения, характеры. И порядок в этом доме – во многом заслуга Совета депутатов:

«Про местное самоуправление часто говорят – «власть в шаговой доступности». Прежде всего, потому что в первую очередь люди обращаются именно к депутатам за поддержкой в решении самых разных проблем».

Сергей Дубовой подчеркнул, что история Совета депутатов ЗАТО Североморск – это реальные дела на благо жителей, каждодневные будни, наполненные нелегкими вопросами жизнедеятельности заполярного города. Проблем всегда хватает, но способность видеть их суть и работать на опережение, ответственность за настоящее и будущее своей малой Родины, за судьбы своих избирателей, неравнодушие, взвешенный подход – эти качества присущи народным избранникам всех созывов:

- Сегодня, по прошествии четверти века, очевиден главный результат – Совет депутатов в новых реалиях заслужил искреннее уважение жителей как орган, который работает с ответственностью за свою «малую Родину», отстаивает интересы людей и доводит их проблемы и чаяния до практических решений, - отметил спикер областной Думы.

Парламентарий пожелал коллегам мудрых решений, новых свершений на благо флотской столицы и всех её жителей и вручил награды регионального парламента за вклад в развитие Североморска.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23027/