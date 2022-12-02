Четверть жителей СЗФО хотели бы получать зарплату еженедельно

Больше других заинтересованы в ежедневных выплатах студенты (12% представителей этой сферы). Еженедельно хотят получать зарплату, как правило, работники искусства, медиа, ресторанного бизнеса и общепита (наглядно на диаграмме).

Эксперты hh.ru в ходе исследования соискательской активности выяснили, что у жителей на Северо-Западе страны растёт потребность в получении зарплаты несколько раз в неделю.

Так, на данный момент 24% трудящихся в СЗФО хотят, чтобы работодатели выплачивали заработанные ими деньги еженедельно, из них 5% хотят получать деньги каждый день, а 19% не реже нескольких раз в неделю.

Сравнительный анализ аналогичного прошлогоднего исследования hh.ru, показывает, что число трудящихся, для которых важно получать зарплату как можно чаще, в СЗФО выросло на 10%. Примечательно, что в целом трудящиеся в регионах СЗФО активней других ратуют за то, чтобы работодатели выплачивали им заработок несколько раз в неделю. За такую практику свой голос в ходе исследования этого года отдали 25% опрошенных в СЗФО, в то время как в других федеральных округах таких респондентов меньше – до 19%. Между тем согласны получать зарплату по классической схеме – 2 раза в месяц пока что подавляющее число трудящихся СЗФО (53%). Ещё 10% готовы на выплаты в 1 раз в месяц. И 13% в целом без разницы как часто им будут переводить деньги за труд.

Больше других заинтересованы в ежедневных выплатах студенты (12% представителей этой сферы). Еженедельно хотят получать зарплату, как правило, работники искусства, медиа, ресторанного бизнеса и общепита (наглядно на диаграмме).