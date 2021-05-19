Четвёртая четверть - 15% родителей подростков сообщили, что летом их дети будут работать

О том, что его ребёнок намерен подрабатывать во время летних каникул, рассказал каждый седьмой родитель подростка от 14 до 17 лет. Чаще всего юноши и девушки выбирают для подработки позиции промоутеров и курьеров. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 родителей 14—17-летних подростков из всех округов страны.

По словам 15% респондентов, этим летом их дети будут подрабатывать. Судя по комментариям, в большинстве случаев родители рады, что их подросший сын или дочь проведёт каникулы с пользой для кошелька и личного развития. О том, что ребёнок пока не намерен трудоустраиваться, сообщил каждый второй опрошенный (50%). Затруднились дать ответ 35% родителей подростков.

Чаще всего 14—17-летние подростки устраиваются на работу промоутерами, курьерами и официантами, чуть реже — помощниками вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочими.