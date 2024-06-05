Четвертьфинал Мурманской Официальной лиги КВН собрал на сцене 10 команд со всего региона

В Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова при поддержке правительства Мурманской области, а также комитета молодёжной политики Мурманской области состоялся четвертьфинал Мурманской Официальной лиги КВН. На сцену вышли 10 коллективов из Полярных Зорь, Оленегорска, Мурманска и гости из Скадовска Херсонской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в жюри были приглашены модель и блогер Сандра Капшук, иллюзионист Бадри Цаава, директор «Регион-медиа» Дмитрий Афиногенов, чемпионка мира по шахматам Валентина Гунина и руководитель «Единого волонтёрского центра» Мурманской области Евгения Чибис. Игру вёл бессменный ведущий, чемпион Высшей лиги КВН Герман Иванов.

В ходе жаркой юмористической битвы в полуфинал напрямую прошли следующие команды: «Канат» (МАУ), «Олкон» (Оленегорский ГОК), «Рука в синице» (г. Скадовск), «Купите Киловатт» (АЭС Полярные зори), «В каждом из нас» (г. Мурманск), «Эффект Доплера» (г. Мурманск), а также редакторским решением было принято включить мурманские команды – «Сборную медицинских работников» и «Изи».

Полуфинал состоится осенью этого года.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, уже 12 лет заполярные КВНщики радуют мурманского зрителя искрометным юмором. Ежегодно участники Мурманской лиги принимают участие в телевизионных лигах Международного союза КВН, и, конечно, главной – Высшей лиге КВН.

Выпускниками лиги являются команды КВН, такие как «Морская Академия», «Для Вас», «Сборная Заозерска», «Сборная Снежногорска», «Заполярье», «Сборная медицинских работников», «им. Янковского» и многие другие.

Фото: https://gov-murman.ru