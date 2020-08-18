Четвертый энергоблок Кольской АЭС включён в сеть, а второй – на ремонте

14 августа, после завершения планово-предупредительного ремонта, энергоблок № 4 Кольской атомной станции был включён в сеть и начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему России.

В ходе ремонтной кампании на энергоблоке № 4 специалистами Кольской АЭС и подрядных организаций выполнен полный комплекс запланированных работ на реакторной установке и турбинном оборудовании, произведена модернизация элементов кабельного хозяйства, системы виброконтроля и диагностики главных циркуляционных насосов, а также обновлены протяженные участки трубопроводов технической воды.

«Масштабный ремонт гидротехнических сооружений и трубопроводов технической воды энергоблоков второй очереди стал одной из главных особенностей ремонтной кампании 2020 года. Сегодня можно подвести промежуточный итог и отметить, что все обследования и технические работы на внешних производственных объектах, где ремонт зависит от погодных условий, проведены качественно и точно в срок», – пояснил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

На данный момент на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, № 3 и № 4. На энергоблоке № 2 с 15 августа начался планово-предупредительный ремонт. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет в ночные часы 1060 МВт, в дневные – 1100 МВт.