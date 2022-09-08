Четыре города Мурманской области поборются за звание молодёжной столицы России в 2023 году: это Мурманск, Полярные Зори, Апатиты и городской округ ЗАТО Александровск.

«Молодёжная столица России» – это статус, присуждаемый российскому городу на один год по итогам конкурса Росмолодёжи. О его проведении было объявлено этим летом.

Заявки оценит экспертное жюри, которое выберет топ-пять городов. Далее пройдет народное онлайн-голосование. Объявление победителя и вручение титула мэру города состоится на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» в декабре 2022 года.

Статус станет драйвером развития молодежной политики города и субъекта страны, а также возможностью продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение принципа соавторства в управление городским хозяйством и новой молодежной перспективы во все аспекты жизни города. Всероссийский конкурс станет ежегодным, сообщает региональный комитет молодёжной политики.

Фото: https://gov-murman.ru