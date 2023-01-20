Четыре команды Мурманской области Заполярья поборются за выход в Высшую лигу КВН

В Сочи завершился первый тур фестиваля «КиВиН» – главного события клуба весёлых и находчивых. Наш регион представляло сразу несколько команд, четыре – прошли отбор.

Во второй тур фестиваля переходят следующие команды: «Заполярье» (Мурманск), «Сборная поселка Африканда» (Мурманская область), «Имени Янковского» (сборная Мурманска и Ростов-на-Дону), «Для вас» (Мурманск).

По результатам фестиваля «КиВиН» формируются составы лиг Международного союза КВН.

На фестиваль в Сочи приехало более четырёхсот команд из разных уголков страны, но путёвку в новый сезон получат лишь 25 лучших, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru