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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.23 11:00

Четыре культурных проекта из Мурманской области будут реализованы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Один из проектов – «Книги на русском. Жители Мурманской области - школьным библиотекам ЛНР» – уже стартовал. Региональное отделение Союза журналистов России объявило о начале сбора книг для школьных библиотек Луганской народной республики, приносить литературу можно в муниципальные библиотеки Кольского Заполярья. Всего в рамках проекта планируется собрать около 18 тысяч книг на русском языке – преимущественно, школьную классику и детскую литературу.

А в Апатитах при поддержке фонда будет реализован проект «Zаполярье помнит!». Специалисты центральной городской библиотеки планируют создать мобильный экспозиционный стендовый комплекс «Аллея героев Заполярья» и представить его в школах муниципалитета. Сейчас библиотекари готовят информацию обо всех наших земляках — героях боевых действий прошлого и нынешнего веков.

Центральная городская библиотека Мурманска представила на конкурс идею проведения литературного фестиваля «КнигоЛед». Мероприятия фестиваля пройдут в ноябре 2023 года и будут направлены на популяризацию русской литературы и авторов, пишущих на русском языке. В рамках фестиваля пройдут встречи с писателями и презентации книг, лекции и дискуссии, творческие мастер-классы и литературные баттлы, концерты-квартирники, квизы и викторины. В качестве приглашенных спикеров на площадках фестиваля выступят не только местные поэты и писатели, журналисты и музыканты, но и авторы из других регионов страны. Тематические площадки будут посвящены современной русской прозе, русским комиксам и графическим романам, детективам и триллерам, научно-популярной литературе, фантастике и детской литературе.

Поддержку также получил проект АНО «Баренцдом» по созданию и продвижению документального фильма о Кольской сверхглубокой. Кинолента будет транслироваться мурманским школьникам и студентам, а также станет доступна для гостей региона. Авторы проекта планируют с помощью создаваемого фильма увековечить память одного из самых крупных научных проектов СССР.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, за два года поддержку уже получили более 30 проектов заполярных творцов. В этом году победителями первого конкурса стали шесть культурных инициатив: продвижение созданного молодыми заполярными кинематографистами короткометражного фильма о важности сохранения саамской культуры «Сейд», проведение праздника традиций Терского берега «Поморская рассыпуха», развитие семейной студии керамики в Полярных Зорях и организация творческой сессии для молодых художников Печенгского района. Приём заявок на первый грантовый конкурс 2024 года ПФКИ уже стартовал, ознакомиться с условиями можно на сайте фонда.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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