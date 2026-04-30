Четыре культурных проекта из Мурманской области получили грантовую поддержку Благотворительного фонда Андрея Мельниченко

Подведены итоги конкурса «ГРАНТЫ.ФМ» Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. По результатам отбора в номинации «АРТ.ФМ» поддержку получили сразу четыре инициативы из Мурманской области. Проекты-победители направлены на сохранение саамских ремесел, привлечение молодежи в изобразительное искусство и увековечение памяти выдающихся земляков.

Так, один из проектов-победителей — «Сила саамских традиций», который реализуется территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея. В рамках инициативы саамские мастера из Ловозера приедут в Мурманск, чтобы обучить педагогов школ и домов творчества подлинным ремеслам: обработке рыбьей кожи, бисероплетению, работе с берестой и костью. Для жителей и гостей Мурманска также организуют фестиваль с национальными играми и ярмаркой. На базе музея создадут ресурсный центр по сохранению аутентичной культуры коренного народа Кольского Севера.

Ковдорский краеведческий музей представил сразу две инициативы. Проект «Звезда по имени К.» позволит создать творческую арт-резиденцию для молодых художников. Пространство станет площадкой для привлечения молодежи в сферу изобразительного искусства, профессионального общения и создания новых проектов. Второй проект — передвижная планшетная выставка «30 лет в Ковдоре». Она расскажет о легендарном руководителе Ковдорского ГОКа Алексее Ивановиче Сухачеве, о его вкладе в развитие предприятия и самого города.

Централизованная библиотечная система Ковдорского муниципального округа в рамках поддержанного проекта выпустит альбом «Ковдор – земляки, которыми гордимся». Издание посвятят почётным гражданам Ковдорского округа – людям, чьи достижения составляют гордость и историю муниципалитета.

Старт всех проектов запланирован на лето 2026 года. Подробности и анонсы будут размещены на официальных страницах учреждений-победителей.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, реализация подобных творческих инициатив особенно значима в год 100-летия музейного дела на Кольском Севере. Напомним, поддержка и развитие музейного дела в регионе и сохранение исторической памяти – важные направления работы в рамках народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566834/#&gid=1&pid=1