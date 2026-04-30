Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину ПобедыМайский календарь от Гострудинспекции: настает время тепла, праздников и ярких эмоций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.04.26 13:30

Четыре культурных проекта из Мурманской области получили грантовую поддержку Благотворительного фонда Андрея Мельниченко

Подведены итоги конкурса «ГРАНТЫ.ФМ» Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. По результатам отбора в номинации «АРТ.ФМ» поддержку получили сразу четыре инициативы из Мурманской области. Проекты-победители направлены на сохранение саамских ремесел, привлечение молодежи в изобразительное искусство и увековечение памяти выдающихся земляков.

Так, один из проектов-победителей — «Сила саамских традиций», который реализуется территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея. В рамках инициативы саамские мастера из Ловозера приедут в Мурманск, чтобы обучить педагогов школ и домов творчества подлинным ремеслам: обработке рыбьей кожи, бисероплетению, работе с берестой и костью. Для жителей и гостей Мурманска также организуют фестиваль с национальными играми и ярмаркой. На базе музея создадут ресурсный центр по сохранению аутентичной культуры коренного народа Кольского Севера.

Ковдорский краеведческий музей представил сразу две инициативы. Проект «Звезда по имени К.» позволит создать творческую арт-резиденцию для молодых художников. Пространство станет площадкой для привлечения молодежи в сферу изобразительного искусства, профессионального общения и создания новых проектов. Второй проект — передвижная планшетная выставка «30 лет в Ковдоре». Она расскажет о легендарном руководителе Ковдорского ГОКа Алексее Ивановиче Сухачеве, о его вкладе в развитие предприятия и самого города.

Централизованная библиотечная система Ковдорского муниципального округа в рамках поддержанного проекта выпустит альбом «Ковдор – земляки, которыми гордимся». Издание посвятят почётным гражданам Ковдорского округа – людям, чьи достижения составляют гордость и историю муниципалитета.

Старт всех проектов запланирован на лето 2026 года. Подробности и анонсы будут размещены на официальных страницах учреждений-победителей.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, реализация подобных творческих инициатив особенно значима в год 100-летия музейного дела на Кольском Севере. Напомним, поддержка и развитие музейного дела в регионе и сохранение исторической памяти – важные направления работы в рамках народной программы «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566834/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:40«На пороге войны». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять