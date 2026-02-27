Четыре моста в Мурманской области отремонтируют в 2026 году

В 2026 году на региональных дорогах Мурманской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт четырёх мостовых сооружений. Заказчик работ приступил к процедуре заблаговременной контрактации объектов ремонта предстоящего строительного сезона.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок размещены извещения об определении подрядных организаций. К ремонту запланированы:

- путепровод на левобережной развязке мостового перехода через Кольский залив. Общая протяженность сооружения, построенного в 2005 году, составляет 90,81 метра.

- мост через реку Териберка (56-й км автодороги Кола — Серебрянские ГЭС с подъездами). Мосту, возведенному в 1985 году, требуется обновление – последний ремонт проводился в 2001 году. Протяженность объекта — 88,5 метра.

- мост через реку Западная Лица на автоподъезде к городу Заозерск (км 3+400). Это металлическое сооружение 1969 года постройки требует особого внимания: предыдущие работы здесь проводились в 2009 году. Длина моста составляет 106,69 метра.

Кроме того, в этом году в нормативное состояние приведут мост через ручей на 7-м километре автодороги Кола — Серебрянские ГЭС с подъездами. Его протяжённость — 21,73 метра. Контракт на ремонт этого моста был заключен ещё в прошлом году.

Напомним, в 2025 году в регионе было отремонтировано два моста: путепровод через железную дорогу на объездной автодороге города Апатиты и мостовой переход через реку Кола на автоподъезде к железнодорожной станции Магнетиты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562878/#&gid=1&pid=1