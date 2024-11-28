Четыре муниципалитета Мурманской области получат гранты за эффективную работу

В правительстве региона подвели результаты оценки эффективности деятельности муниципальных образований Мурманской области за 2023 год. Их представила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко 26 ноября на очередном заседании правительства.

По итогам 2023 года определено, что наиболее высокие результаты по комплексной оценке показали четыре муниципальных образования: город Апатиты, Печенгский муниципальный округ, Кандалакшский муниципальный район и ЗАТО Александровск. Эти муниципальные образования в качестве мотивации к повышению эффективности работы получат гранты на социально значимые мероприятия, в том числе мероприятия по развитию, ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры, закупке оборудования для учреждений социальной сферы и другие. В этом году сумма гранта муниципальным образованиям по поручению губернатора Андрея Чибиса увеличена с 15 до 30 млн рублей.

На средства грантов по итогам 2022 года в Мурманске отремонтировали кровли общеобразовательных учреждений, в Оленегорске приобрели рояль для Детской школы искусств, в Кольском районе отремонтировали и оснастили системой видеонаблюдения здание молодежного пространства «СОПКИ.СПОРТ», а также приобретено оборудование (сумма гранта составила 3 млн рублей), в ЗАТО Видяево для оздоровительного комплекса «Фрегат» приобрели микроавтобус и отремонтировали помещения.

«Такая согласованность действий региональной и муниципальных команд необходима для структурирования системной работы по достижению национальных целей развития страны и реализации стратегического плана «На Севере – жить», – отметила Оксана Демченко.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, правительством региона выстроена региональная система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, состоящая из 21 показателя в 6 тематических блоках. Общий итог по этой оценке является комплексным формульным расчётом по всем показателям. По её итогам определяется 4 победителя в трёх группах: в группе муниципальных округов (в связи с её многочисленностью) определяются два победителя, в группах муниципальных районов и ЗАТО – по одному победителю.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/