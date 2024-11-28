Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимойПолярная ночь заходит в Мурманскую область
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 13:30

Четыре муниципалитета Мурманской области получат гранты за эффективную работу

В правительстве региона подвели результаты оценки эффективности деятельности муниципальных образований Мурманской области за 2023 год. Их представила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко 26 ноября на очередном заседании правительства.

По итогам 2023 года определено, что наиболее высокие результаты по комплексной оценке показали четыре муниципальных образования: город Апатиты, Печенгский муниципальный округ, Кандалакшский муниципальный район и ЗАТО Александровск. Эти муниципальные образования в качестве мотивации к повышению эффективности работы получат гранты на социально значимые мероприятия, в том числе мероприятия по развитию, ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры, закупке оборудования для учреждений социальной сферы и другие. В этом году сумма гранта муниципальным образованиям по поручению губернатора Андрея Чибиса увеличена с 15 до 30 млн рублей.

На средства грантов по итогам 2022 года в Мурманске отремонтировали кровли общеобразовательных учреждений, в Оленегорске приобрели рояль для Детской школы искусств, в Кольском районе отремонтировали и оснастили системой видеонаблюдения здание молодежного пространства «СОПКИ.СПОРТ», а также приобретено оборудование (сумма гранта составила 3 млн рублей), в ЗАТО Видяево для оздоровительного комплекса «Фрегат» приобрели микроавтобус и отремонтировали помещения.

«Такая согласованность действий региональной и муниципальных команд необходима для структурирования системной работы по достижению национальных целей развития страны и реализации стратегического плана «На Севере – жить», – отметила Оксана Демченко.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, правительством региона выстроена региональная система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, состоящая из 21 показателя в 6 тематических блоках. Общий итог по этой оценке является комплексным формульным расчётом по всем показателям. По её итогам определяется 4 победителя в трёх группах: в группе муниципальных округов (в связи с её многочисленностью) определяются два победителя, в группах муниципальных районов и ЗАТО – по одному победителю.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области растёт число участников программы долгосрочных сбережений-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо опускаются, доллар США укрепляется-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика