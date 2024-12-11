Четыре муниципальных культурных проекта получили поддержку областного Министерства культуры

Четыре муниципальные культурные инициативы стали победителями областного конкурса лучших практик работы с семьей, инклюзивных практик и практик развития добровольчества в сфере культуры.

Мероприятие собрало участников из Заозерска, Шонгуя, Североморска, Мончегорска, Кильдинстроя, Мурманска, Апатитов, Ковдора, Колы, Кировска и Александровска. Каждый из 15 участников представил уникальные проекты, вовлекающие северян в творчество и качественный семейный досуг.

По итогам работы жюри в следующем году при региональной финансовой поддержке Мончегорский центр культуры проведёт фестиваль «Семья – мир творчества!» в Кильдинстрое состоится полюбившийся северянам всех возрастов «Йети день», а в Коле будет реализован экологический проект «Цветущий город». Кроме того, в числе победителей конкурса – волонтёрское объединение «КультУра», созданное при Централизованной библиотечной системе ЗАТО Александровск.

Напомним, что конкурс проводится региональным Минкультом и областным Дворцом культуры имени С.М. Кирова среди муниципальных учреждений и негосударственных организаций в сфере культуры. Его задача – выявить и поощрить лучшие событийные и волонтерские практики, направленные на развитие инклюзивности и организацию семейного досуга в каждом уголке Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/