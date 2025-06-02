Четыре причины из-за которых любой может потерять работу по закону. Рассказывает юрист hh.ru

Ольга Владимирова, юрист по договорной работе и вопросам трудового права hh.ru, рассказывает, за что работодатели могут уволить сотрудника без его желания.

У работодателей есть 4 законных способа избавиться от сотрудника. Юрист hh.ru Ольга Владимирова рассказывает про эти причины и раскрывает, как это может произойти.

Причина 1. Неисполнение трудовых обязанностей и нарушение дисциплины

Обязанности сотрудника прописаны в должностной инструкции. Дисциплина должна быть зафиксирована в правилах внутреннего трудового распорядка. Собственно, за игнорирование данных правил и работодатель и может уволить сотрудника.

Например, в работу продавца может входить:

подготовка магазина к открытию

выкладка товаров в торговом зале

контроль качества поставляемых продуктов

работа с кассой

Если продавец систематически не исполняет свои должностные обязанности, его можно уволить.

Как могут уводить? За совершение дисциплинарного проступка (невыполнение или ненадлежащее выполнение сотрудником его рабочих обязанностей) предприниматель может наложить дисциплинарное взыскание — замечание, выговор или увольнение.

Важно, что при увольнении работника компания должна учитывать тяжесть совершённого проступка и обстоятельства, при которых он был совершён. Например, за появление на работе в нетрезвом виде могут уволить сразу. А вот за неисполнение какой-то обязанности на работе — сотрудник не посчитал кассу в конце рабочего дня — сначала идет замечание или выговор и только при повторении уже может быть увольнение.

Причина 2. Грубые нарушения

За грубые нарушения (прогул, появление на работе пьяным, кража или повреждение имущества, разглашение коммерческой тайны, нарушение правил охраны труда и другие нарушения, прописанные в п. 6 ст. 81 ТК РФ), можно тоже потерять работу. К ним относятся: прогул, появление на работе в алкогольном, наркотическом опьянении, хищение или умышленное повреждение чужого имущества, разглашение охраняемой законом тайны, например коммерческой, нарушение работником требований охраны труда, если это повлекло за собой тяжкие последствия.

Как могут уволить? С помощью приказа об увольнении, в нём указывают точную формулировку основания для увольнения (как в ТК РФ) и дают ссылку на соответствующую статью.

Причина 3. Из-за сокращения штата

Например, компания закрыла одну из точек продаж. Некоторые сотрудники сидят без работы, а работодатель продолжает платить им зарплату в убыток себе. В таком случае увольнение по сокращению штата — законная причина попрощаться с работниками.

Как уволить? Когда сокращается штат, должна обязательно соблюдаться процедура, указанную в приказе Роструда от 11.11.2022 № 253. Иначе сокращение может быть признано незаконным. Это значит, что о сокращении работникам должны сообщить за 3 месяца до увольнения, а еще предложить другие вакансии (даже если зарплата будет меньше).

Если сотрудник согласен, ему оформляют письменное согласие на перевод при сокращении.

Если сотрудник не согласен, в день увольнения ему оформляют приказ о прекращении трудового договора в связи с сокращением

Причина 4. Из-за потери доверия к сотруднику

Если компания понимает, что работник недобросовестно выполняет свои обязанности (конкретные случаи прописаны в ст. 81 ТК РФ), его можно уволить.

Как уволить? Порядок увольнения зависит от того, расценивается ли поступок сотрудника в качестве дисциплинарного. Если работник допустил проступок, который привёл к утрате доверия на работе, увольнение можно оформить как дисциплинарное взыскание.