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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.25 17:00

Четыре проекта из Мурманской области стали победителями конкурса инициатив родительских сообществ от Общества «Знание»

На заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ от Общества «Знание». Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родкомов из 85 субъектов страны, включая комитеты четырёх школ Мурманской области.

Победителем конкурса в категории от 200 тысяч до 500 тысяч рублей стала средняя школа №1 ЗАТО Видяево с проектом по поддержке театрального объединения «Воздух». В категории от 500 тысяч до 1 млн рублей победили Ревдская школа им. В.С. Воронина с проектом «Бюро образовательных путешествий по родному краю «МурТур», Североморская школа полного дня с проектом «Полярис: клуб семейных путешествий», школа №10 города Апатиты с проектом «Ярмарка ремёсел – ярмарка добра».

«Четыре школы Мурманской области одержали победу в федеральном конкурсе и выиграли гранты на реализацию своих идей. Особенно важно, что соавторами этих инициатив стали наши школьники. Поздравляю северян с победой и желаю успешной реализации проектов», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль выразил благодарность членам Всероссийского родительского комитета и региональным родительским комитетам, подчеркнул их роль в реализации проектов: поддержка и наставничество родителей позволили успешно завершить 82% проектов первого сезона.

«Специально мы проектировали сотрудничество родителей с учителями – такова была изначальная задумка. Но так получилось, что в этой связке оказались дети. Это приятное наблюдение, приятное побочное благо, которое мы получили. Теперь мы хотим сохранить такую практику. И мне кажется, залог успеха в реализации проектов – это то, что они проектируются вместе с ребятами. Это очень правильная история», – сказал Максим Древаль.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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