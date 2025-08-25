Четыре проекта от Мурманской области победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В Казани на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» 21 августа были подведены итоги юбилейного X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Победителями от Кольского Заполярья стали сразу 4 проекта.

На рассмотрении экспертов находились 535 конкурсных заявок из 81 региона страны. В этом году существенно расширены возможности участия — теперь к нему допущены малые города и исторические поселения, а также опорные населенные пункты с численностью населения до 300 тысяч человек.

От Мурманской области победу одержали проекты благоустройства лесной территории «Любкино Болото» в городе Апатиты, общественных территорий в Териберке, парка имени С.Е. Бровцева в Мончегорске и проект благоустройства участка улицы Ленина под названием «За северным ветром» в Ковдоре. Общая сумма федеральных грантов составила 290,7 млн рублей. Реализация проектов-победителей планируется уже в 2026 году.

«От Мурманской области в Минстрой России на конкурс были направлены заявки по 6 муниципалитетам: Мурманск, Мончегорск, Кировск, Апатиты, Ковдор и Териберка. В этом году при подготовке к участию в конкурсе упор сделан на опорные населенные пункты, а также на продолжение комплексного развития уже благоустроенных общественных пространств муниципалитетов. На каждом этапе подготовки концепций проектов учитывалось мнение жителей путем проведения общественных обсуждений и стратегических сессий, в которых приняли участие более 7 тысяч северян», — рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Стоит отметить, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды играет ключевую роль в развитии и преображении населённых пунктов. За 10 лет в России появилась культура создания благоустройства. И самое главное достижение конкурса — то, что в культуру благоустройства вовлекается все большее количество жителей. Так в 2025 году 17 млн человек проголосовало по всей стране в рамках соучаствующего проектирования конкурса. Это говорит о том, что людям интересна и неравнодушна тема благоустройства городов и сел, жителями которых они являются, а также будущее развитие своей малой Родины.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, за 6 лет в Мурманской области благодаря Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства — 18 проектов победителей конкурса и 3 проекта финалиста.

