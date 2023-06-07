Четыре проекта от Мурманской области победили на Всероссийском конкурсе «Торговля России 2023»

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса «Торговля России 2023», главной задачей которого является выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли.

В этом году было рассмотрено 1477 заявок в 11 номинациях: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший торговый фестиваль», «Лучший оптовый продовольственный рынок» и «Лучшая фирменная сеть местного производителя».

По результатам заседания Оргкомитета в конкурсе «Торговля России» одержали победу от Мурманской области:

- Фудкорт «Вкус Арктики» на VII Арктическом фестивале «Териберка» и проект «Гастрономическая карта России». Организаторы – Комитет по туризму Мурманской области.

- Ярмарки «На Севере – светло!» и «Наша рыба». Организатор – АНО «Мурманконгресс».

- В номинации «Лучший мобильный торговый объект» победителем стал индивидуальный предприниматель из Североморска Арсений Золотов с проектом «Ребра BBQ».

Награждение состоялось в Москве в рамках IX Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», сообщает комитет по туризму Мурманской области.

.

Фото: https://gov-murman.ru