Четыре проекта от Мурманской области вышли в полуфинал федерального детского конкурса
В полуфинал Всероссийского конкурса детских туристских проектов прошли четыре работы от Мурманской области.
Они представлены в номинациях:
1. Турпродукт в сфере экологического туризма
• проект «Юный исследователь в Хибинах»
• проект «Следопыты мы с тобой! Мы пройдем одной тропой!».
2. Турпродукт в сфере этнокультурного туризма
• проект «Сказочная круговерть на Кольском»
• проект «Бело море - наше поле. В гости к поморам».
Всего в адрес организаторов поступило 189 заявок. Цель конкурса – выявить и популяризировать новые проекты в сфере детского туризма, которые были бы интересны, безопасны и соответствовали потребностям юных россиян. Участники - проектные команды специалистов в области туризма.
Как сообщает региональный комитет по туризму, финалисты и победители будут приглашены на Форум по развитию детского туризма, который пройдёт 7-8 октября в Столице детского туризма 2022 - 2023 годов - Нижнем Новгороде.
Подробная информация представлена на сайте «Столица детского туризма».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/