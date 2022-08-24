Четыре проекта от Мурманской области вышли в полуфинал федерального детского конкурса

В полуфинал Всероссийского конкурса детских туристских проектов прошли четыре работы от Мурманской области.

Они представлены в номинациях:

1. Турпродукт в сфере экологического туризма

• проект «Юный исследователь в Хибинах»

• проект «Следопыты мы с тобой! Мы пройдем одной тропой!».

2. Турпродукт в сфере этнокультурного туризма

• проект «Сказочная круговерть на Кольском»

• проект «Бело море - наше поле. В гости к поморам».

Всего в адрес организаторов поступило 189 заявок. Цель конкурса – выявить и популяризировать новые проекты в сфере детского туризма, которые были бы интересны, безопасны и соответствовали потребностям юных россиян. Участники - проектные команды специалистов в области туризма.

Как сообщает региональный комитет по туризму, финалисты и победители будут приглашены на Форум по развитию детского туризма, который пройдёт 7-8 октября в Столице детского туризма 2022 - 2023 годов - Нижнем Новгороде.

Подробная информация представлена на сайте «Столица детского туризма».





Фото: https://gov-murman.ru/info/news/