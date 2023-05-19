Четыре проекта студентов мурманских вузов вышли в финал федерального конкурса «Студенческий стартап»

Стартовал этап очной защиты проектов, вышедших в финал конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. В этом году на конкурс было подано более 4 тысяч заявок из более 350 вузов страны. Конкурс охватил 79 субъектов России, в том числе и Мурманскую область.

Все заявки мурманских студентов прошли первый этап отбора и претендуют на получение гранта в размере 1 миллион рублей для реализации своей инновационной идеи.

В финале будут представлены 4 проекта студентов МАГУ и МГТУ: проект Екатерины Боровинской «Производство органической косметики из водорослей Баренцева моря и их производных»; проект Дарьи Кузнецовой «REWORK, студия кастома и дизайна»; проект Александры Малининой «Мурманский Арктический Стиль»; проект Никиты Терехова «Химический стабилизатор грунта для дорожного строительства».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Мурманский региональный бизнес-инкубатор является представительством Фонда содействия инновациям в Мурманской области. Напоминаем, что конкурс студенческих стартапов проводится с 2022 года в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Программа направлена на разработку студентами новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации и находящихся на самой ранней стадии развития. До 5 июня идёт приём заявок в рамках четвертой очереди конкурса «Студенческий стартап».

Фото: https://gov-murman.ru