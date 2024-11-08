Четыре проекта заполярных музеев вошли в список финалистов XV грантового конкурса программы «Музеи Русского Севера»

В этом году конкурс был посвящён цифровой трансформации музеев и предполагает проекты, связанные с внедрением новых методов и инструментов для повышения эффективности работы и развития музеев, а также создания их большей ценности для посетителей и сотрудников.

По итогам заявочной кампании на конкурс поступило 32 заявки из 8 северных регионов России: Мурманской, Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Новгородской областей, а также Пермского края и Республики Коми. Во второй этап прошли 17 проектов, в том числе культурные инициативы музеев Кольского Заполярья – областного художественного и областного краеведческого музеев, историко-краеведческого музея Печенгского округа и Ковдорского краеведческого музея.

Финалисты будут дорабатывать проекты при поддержке экспертов и презентуют их на онлайн-защите. По итогам в декабре будут выбраны победители грантового конкурса.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, помимо грантов до 800 тысяч рублей на реализацию проектов, в этом году впервые лучшим идеям будет предоставлено сопровождение куратора из IT-сферы, который будет помогать внедрять и использовать новые цифровые технологии в рамках проекта.

Грантовый конкурс проводится Благотворительным фондом «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/