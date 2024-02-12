Четыре раза в неделю: авиакомпания «S7 Airlines» возобновила регулярные рейсы из аэропорта «Домодедово» в аэропорт «Хибины»

Авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Домодедово – Хибины – Домодедово. Воздушные суда крупного российского авиаперевозчика будут летать в аэропорт Кировска и Апатитов четыре раза в неделю: по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из Москвы осуществляется в 6.10, время отправления обратного рейса – 9.30.

- Расширение нашей полётной программы и включение в неё рейсов авиакомпании «S7 Airlines» благоприятно скажется не только на туристическом потоке, который благодаря развитию горного кластера «Хибины» ежегодно растёт, но и на комфорте самих северян. Ведь аэропорт «Домодедово» — это крупный логистический хаб, из которого бортами «S7 Airlines» можно отправиться в дальнейшее путешествие по более чем 70 направлениям – не только по России, но и в зарубежные страны. Путешествие одной авиакомпанией существенно сокращает время стыковки, дает возможность использовать в ходе перелета единый билет, упрощает логистику багажа. Все вместе это делает полёты по стране и за её пределы более удобными для всех жителей юга Мурманской области, - отметил генеральный директор аэропорта «Хибины» Сергей Пилипонский.

Немаловажно и то, что тем пассажирам, кто планирует горнолыжный отдых, «S7 Airlines» даёт возможность бесплатно перевезти один комплект спортивного снаряжения, если тариф билета включает багаж.

Помимо этого, пассажиры авиакомпании могут пользоваться всеми преимуществами программы лояльности. Так, участники программы лояльности «S7 Priority» могут получить за перелёт из Москвы в Кировск от 500 миль, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полёте. Кроме того, на собственных маршрутах по России «S7 Airlines» предлагает льготные тарифы для молодёжи, пенсионеров, путешественников с детьми до 18 лет, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями. Получить льготу можно, покупая билеты по тарифам «Эконом Standard» и «Эконом Basic».

Встретить первый рейс из московского Домодедово в аэропорт приехали представители авиакомпании: генеральный представитель «S7 Airlines» в Центральном регионе Александр Лаговский и директор филиала «S7 Airlines» в Мурманске Юлия Родионова. Они вручили ценный подарок первому пассажиру регулярного рейса авиакомпании, вылетавшему из аэропорта «Хибины» в Домодедово. Им стал житель Москвы Алексей Бычков.

- Я приезжал в Кировск покататься на лыжах. Это замечательный город, здесь отличная атмосфера и прекрасные горы. То, что я стал первым пассажиром первого рейса авиакомпании S7, для меня было неожиданностью. От этого мне ещё более приятно и, конечно, это добавит приятных воспоминаний об этом путешествии, - сказал Алексей.

«S7 Airlines» не впервые включается в полётную программу аэропорта «Хибины». Поэтому инфраструктура воздушных ворот Кировска и Апатитов хорошо знакома ее пилотам и руководству авиапредприятия.

- В зимний сезон «S7 Airlines» традиционно наращивает количество рейсов по горнолыжным направлениям. Кировск – одно из популярных направлений для любителей активного зимнего спорта. Мы здесь уже не в первый раз видим те позитивные изменения, которые происходят в аэропорту «Хибины». Мы тесно сотрудничаем с руководством аэропорта, с министерством транспорта Мурманской области, - сказал генеральный представитель «S7 Airlines» в Центральном регионе Александр Лаговский.

Аэропорт «Хибины» сегодня – это вторая по величине воздушная гавань Мурманской области. И она продолжает динамично развиваться. За последние 10 лет благодаря реализации федеральных программ развития транспортной инфраструктуры, а также сотрудничеству правительства региона и инвестора – компании «ФосАгро» здесь появились современные курсоглиссадная радионавигационная система захода на посадку, система огней высокой интенсивности и новая техника наземного обслуживания. Помимо этого, аэропорт ежегодно проводит мероприятия по совершенствованию инфраструктуры, ведутся работы по обновлению здания и помещений аэровокзала.

Для большего удобства пассажиров в 2023 году у здания аэровокзала построена новая бесплатная автопарковка на 140 мест. Теперь общая вместимость двух парковок аэропорта достигла 290 мест.

- Аэропорт «Хибины» находится в непосредственной близости к горнолыжному кластеру и поэтому пассажиропоток здесь постоянно растет. Мы активно сотрудничаем с руководством аэропорта и вместе работаем над тем, чтобы создать все условия для того, чтобы как можно больше туристов смогли посетить наш замечательный регион, - подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

С приходом «S7 Airlines» число крупных федеральных авиаперевозчиков, выполняющих регулярные рейсы из аэропорта «Хибины» достигло четырёх. В частности, помимо неё, полёты в аэропорт Шереметьево из Апатитов выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и «Северсталь», а в Санкт-Петербург регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Россия» (Группа «Аэрофлот») и «Северсталь». В 2023 году услугами аэропорта «Хибины» воспользовалось более 197 тысяч пассажиров, что на 30% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в начале февраля 2024 года аэропорт «Хибины» стал лауреатом X юбилейной Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший «малый» аэропорт года (в категории менее 500 тысяч пассажиров в год)».

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Хибины».