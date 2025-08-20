Четыре региона, одна миссии: сводная команда волонтёров помогла жителям ДНР в условиях дефицита воды

Разгрузить и отсортировать 25 тысяч единиц помощи, выкопать 17 метров траншеи и вынести тонны мусора после обстрелов – это лишь малая часть работы участников смены гуманитарной миссии «Молодёжки» Народного фронта. 23 волонтёра из Мурманской, Саратовской областей, Республики Мордовия и Санкт-Петербурга вернулась домой из двухнедельной командировки, где их главной задачей была доставка воды туда, где она на вес золота.

«Это уже третья гуманитарная миссия мурманской команды. Для меня, как координатора, главное – собрать ребят, которые хотят помочь, и сплотить их, чтобы они приехали и почувствовали, что здесь действительно происходит. Когда мы видим ситуацию где-то с экранов, она все равно далека от нас, особенно – на севере. Другое дело – приехать, окунуться в жизнь и понять – здесь трудно людям, трудно по-настоящему. Сейчас у людей нет воды, мы ездили в монастырь и видели масштабные разрушения. Буду и дальше собирать на гуммиссии ребят, чтобы наша северная молодёжь понимала, насколько важна людям помощь, и что это – наши люди», - рассказал координатор «Молодёжки» Народного фронта в Мурманской области Дмитрий Митин.

Пять дней гуманитарной миссии прошли в ростовском штабе. Для многих это было первое знакомство, и оно оказалось важным для того, чтобы ребята смогли по-настоящему сплотиться и дружной командой выехать в Донецкую Народную Республику.

Уже в Ростове-на-Дону волонтёры проделали масштабную работу: разгрузили и отсортировали более 25 тысяч единиц гуманитарной помощи, перефасовали продукты, отремонтировали свыше 200 поддонов, сплели маскировочную сеть и подготовили к отправке 1,2 тонны питьевой воды для жителей ДНР.

Затем команда отправилась в Донецкую Народную Республику, где остаётся непростая ситуация с водоснабжением.

На донецких складах волонтёры разгрузили 54 ёмкости для воды, подготовили и загрузили 7,2 тонны бутилированной воды. Особое внимание уделили адресной помощи: 17 тонн воды доставили в 18 точек города, ещё 9,5 тонны передали в республиканские травматологический и онкологический центры.

«Каждая гуманитарная миссия – это новый вид работ. Кто-то восстанавливает объекты, кто-то выезжает с группой быстрого реагирования, когда «прилетает». Сейчас Донецкая Народная Республика столкнулась с огромной проблемой – в регионе нет воды. Это первая миссия, которая взяла на себя этот удар и занялась развозом. Спасибо от всего народа Донбасса за то, что вы делаете, за то, что приезжаете – находите время, силы, не сдаётесь», – отметил руководитель гуманитарной миссии «Молодёжки» Народного фронта Александр Касауров.

Слова благодарности звучали и от самих жителей.

«Ребята привезли нам водичку. У нас её нет – они умнички, помогают, разносят. Вчера должна была пойти вода, но не капнула. Нет даже, чтобы помыть, прибрать, а питьевая – на вес золота», – поделилась местная жительница Елизавета Анисимова.

Команда миссии активно занималась и восстановлением. В селе Никольское волонтёры продолжили устранять последствия обстрелов. Они помогали в разборе завалов на территории и из помещений Никольского монастыря – вывезли 9 тонн строительного мусора. Выкопали 17 метров траншей для починки местной системы водопровода и закопали 150 метров траншеи после ремонта. Также оказали помощь в ликвидации последствий обстрела дома матушки, вывезя два прицепа обломков.

С очередным визитом гуманитарная миссия отправилась в село Новопетриковка. Волонтёры «Молодёжки» Народного фронта окрашивали здесь заборы, убирали от сухостоя территорию сельсовета, детской площадки и автопарка – общая площадь составила 7100 квадратных метров.

Помимо работы, участники гуммиссии посетили памятные места и возложили цветы к могилам первого главы ДНР Александра Захарченко, защитников и волонтёров. Они также побывали на Саур-Могиле, где узнали о событиях на легендарной донбасской высоте в годы Великой Отечественной войны и в начале конфликта 2014 года.

