Четыре с половиной тысячи цветов высажено в ММТП

Виолы, петуньи, маргаритки, немезии, бархатцы, циперарии, нивянник, гвоздики и мальвы – это названия лишь некоторых цветов, которые в этом году высажены в Мурманском морском торговом порту. Их по памяти называет «главный цветовод» предприятия - начальник комплекса социально-бытового обслуживания АО «ММТП» Ирина Гречишникова. Она говорит, что из достижений этого года – цветение ландышей и пионов. А еще в качестве эксперимента была посажена гортензия, которую Ирина Вячеславовна специально привезла из Петрозаводска. Она говорит, что вообще-то, это южное растение, так что, посмотрим, как оно перенесёт заполярный климат.

«Мы высаживаем, в основном, однолетние растения, но есть и многолетние. Прежде всего, это мальвы, синеголовник альпийский, буквица, дороникум восточный, вербенник, нарциссы, тюльпаны, ирисы, декоративные кустарники спирея и сирень. Всего в этом году нашими силами высажено порядка четырёх с половиной тысяч цветов», - рассказывает Ирина Гречишникова.

Создание цветников и высаживание деревьев на территории Мурманского морского торгового порта – это часть масштабной экологической программы предприятия. Эта работа началась несколько лет назад, когда Кировским ботаническим садом была разработан программа создания зеленых защитных полос в ММТП.

С 2016 года портовики проводят акцию «День сирени», которая стала традиционной и ежегодной, а с 2017-го на территории порта начали активное высаживать ели. Прошли годы, и уже прошлым летом на хвойных деревьях появились первые шишки, а сейчас на ветках очень хорошо видны распускающиеся светло-зелёные «лапки».

«Это говорит о том, что деревья чувствуют себя комфортно! - с гордостью подчеркивает Ирина Вячеславовна. - И эта работа нами успешно продолжается».