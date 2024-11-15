Четыре санитарных автомобиля были поставлены в медицинские организации области

В октябре текущего года в Кольскую, Ловозерскую, Печенгскую и Кандалакшскую центральные районные больницы было поставлено 4 автомобиля «УАЗ» (5 посадочных мест) на общую сумму 6 млн рублей.

Автомобили приобретены в рамках реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», запланированных на 2024 год.

Транспорт будет использоваться в подразделениях больниц для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Всего в 2024 году была запланирована поставка 35 легковых автомобилей для 7 медицинских организаций (Мончегорская, Кольская, Ловозерская, Кандалакшская, Печенгская, Североморская и Апатитско-Кировская центральные районные больницы).

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках опережающей реализации мероприятий программы в 2023 году было приобретено 29 автомобилей, 2 автомобиля поставлены в июле этого года и 4 автомобиля – в октябре 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/