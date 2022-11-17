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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.22 14:00

Четыре советских атомных ледокола «пустят на иголки»

Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица заявил, что объекты «старого атомного наследия» предприятия планируется перегнать в Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами в бухте Сайда-Губа на берегу Кольского залива.

Четыре советских атомных ледокола, выведенных из эксплуатации, - «Сибирь», «Арктика», «Советский Союз» и «Россия» - распилят на металл. Об этом сообщил ТАСС 16 ноября исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица на проходящей в Мурманске стратегической сессии «Реализация инфраструктурных проектов СМП в условиях санкционного давления».

«По «Сибири» мы планируем реализовывать корпусные конструкции атомного ледокола в соответствии с действующим законодательством. Если по «Арктике» говорить, то она проходит радиационную очистку, когда закончит, то будет такая же процедура, как и у «Сибири». У нас ещё два объекта - ледоколы «Советский Союз» и «Россия», они также выстоят своё технологическое время, до 2030 года. Из них вырежут реактор, другие радиационные материалы, и они пойдут на металл», - сказал Ирлица.

Руководитель «Атомфлота» отметил, что процедуру по продаже корпусных конструкций ледокола «Сибирь» планируется начать уже в декабре этого года. Начальная цена аукциона будет определена на основании отчёта об оценке стоимости, при этом в торгах смогут участвовать только российские компании. «Сибирью» только Россия будет заниматься, так как это корпус, металл, поэтому акцент только на Россию. Всё-таки секреты надо соблюдать, паритет надо выполнять», - подчеркнул Ирлица.

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