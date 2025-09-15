Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.09.25 11:00

Четыре студента Мурманского арктического университета получили по 1 млн рублей на развитие своих бизнес-проектов

Студенты МАУ вошли в число победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап». По итогам шестой волны отбора гранты в размере одного миллиона рублей на реализацию собственных бизнес-проектов получили четыре студента вуза.

Среди них – Дарья Попова, которая представила проект по созданию условий для производства мурманского печатного пряника в направлении «Креативные индустрии». Александра Абрашкина разработала проект аквапонной фермы по выращиванию клариевого сома и съедобных растений в рамках направления «Биотехнологии». Максим Лев стал автором VR-приложения для обучения игре в настольный теннис, а Александр Гапеев предложил создание цифровой платформы для маршрутных перевозок. Оба проекта реализуются в направлении «Цифровые технологии».

В этом году на конкурс поступило свыше 11,6 тысячи заявок, из которых 2,5 тысячи лучших решений получили поддержку. География конкурса охватила 75 регионов России, более 320 университетов и научных организаций, в том числе зарубежных.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Фондом содействия инновациям с 2022 года и направлен на поддержку молодых предпринимателей, создающих востребованные наукоёмкие разработки. Платформа университетского технологического предпринимательства запущена с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодёжи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Входит в федеральный проект «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее – по ссылке https://univertechpred.ru.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553287/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо укрепляется к евро-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Во дворах города-героя продолжаются выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»