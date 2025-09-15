Четыре студента Мурманского арктического университета получили по 1 млн рублей на развитие своих бизнес-проектов

Студенты МАУ вошли в число победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап». По итогам шестой волны отбора гранты в размере одного миллиона рублей на реализацию собственных бизнес-проектов получили четыре студента вуза.

Среди них – Дарья Попова, которая представила проект по созданию условий для производства мурманского печатного пряника в направлении «Креативные индустрии». Александра Абрашкина разработала проект аквапонной фермы по выращиванию клариевого сома и съедобных растений в рамках направления «Биотехнологии». Максим Лев стал автором VR-приложения для обучения игре в настольный теннис, а Александр Гапеев предложил создание цифровой платформы для маршрутных перевозок. Оба проекта реализуются в направлении «Цифровые технологии».

В этом году на конкурс поступило свыше 11,6 тысячи заявок, из которых 2,5 тысячи лучших решений получили поддержку. География конкурса охватила 75 регионов России, более 320 университетов и научных организаций, в том числе зарубежных.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Фондом содействия инновациям с 2022 года и направлен на поддержку молодых предпринимателей, создающих востребованные наукоёмкие разработки. Платформа университетского технологического предпринимательства запущена с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодёжи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Входит в федеральный проект «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее – по ссылке https://univertechpred.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553287/#&gid=1&pid=1