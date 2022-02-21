Четыре тысячи дворов в регионе очистили от снега за неделю

В связи с усилившимися снегопадами коммунальные службы работают в усиленном режиме, о чем в ходе оперативного совещания доложил и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Сергей Лупанский. 18 февраля был введен режим повышенной готовности в Мурманске.

За прошедшую неделю для уборки улично-дорожной сети привлечено 439 единиц техники и 506 дорожных рабочих, к уборке придомовых территорий – 236 единиц техники и 2508 работников управляющих компаний. Силами коммунальных служб убрано 3929 дворов, очищено более 12 миллионов квадратных метров дорожного полотна, 767 лестниц и 2061 кровля, вывезено более 162 тысяч кубометров снега.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, по данным системы мониторинга уборки территорий было создано 1 394 задания, из них полностью выполнено 97%.

Кроме того, жители продолжают обращаться по вопросам очистки снега и вывозу мусора на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ и в социальных сетях. Сообщения оперативно поступают на исполнение коммунальным службам.

Вопрос уборки находится на постоянном контроле министерства.