Четыре «золота» и путевки на Чемпионат России: выдающийся успех мурманских самбистов

С 27 по 29 марта в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования среди студентов по самбо, посвящённые памяти заслуженного тренера СССР, профессора Евгения Чумакова. Спортсмены из Мурманска достойно представили наш город на турнире высокого уровня.

Воспитанники мурманской спортивной школы №13 показали отличную подготовку и привезли домой заслуженные награды. Обладателями золотых медалей стали Юрий Лисой, Данил Друшляков (под руководством Павла Гольнева и Марии Гольневой), Анфиса Чернова (тренер Никита Горохов) и Мария Гусева (наставник Виталий Аспер). На вторую ступень пьедестала поднялся Руслан Тарасов, а третье место уверенно забрал Николай Лисой. Достойный результат показал и Максим Марчуков, занявший 5-е место (тренер Иван Клевлин).

По итогам турнира мурманские спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, успешно прошли отбор на Чемпионат России по самбо. Главные соревнования страны состоятся в Москве с 14 по 20 апреля.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32162&page=1

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Холодная правда: о перспективах организации регулярных контейнерных сервисов по Севморпути
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

