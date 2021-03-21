Чибис предложил Малахову прописаться в Мурманской области

Такую идею, от которой трудно отказаться, глава региона озвучил в ходе сегодняшнего прямого эфира.

«Смотрю на Андрея Малахова, и то, как он активно включился в культурную жизнь региона, и, кажется, ему пора прописаться в Мурманской области», - сказал Андрей Чибис, комментируя фразу ведущей о том, что культурная жизнь в регионе стала ярче в последнее время и во многом благодаря конкретному человеку.

Он отметил, что впервые в этом году Андрей Малахов привез в Мурманскую область своих друзей и арт-масленицу, которая до этого проходила только в Москве.

«Это, конечно, дорогого стоит», - подчеркнул губернатор.

Напомним, с декабря Андрей Малахов побывал в своем родном городе Апатиты с двумя проектами. В конце прошлого года он открыл там выставку современного искусства, а сейчас приезжал с большой компанией своих звездных единомышленников на арт-масленицу.

Будем с нетерпением ждать реакции телеведущего на предложение губернатора.