Чиновники и топ-менеджеры или футболисты и блогеры: мужчины и женщины расходятся в выборе переоцененных профессии

Мужчины и женщины по-разному смотрят на то, чьи зарплаты завышены неоправданно. Представители сильного пола чаще называют чиновников и руководителей, а россиянки — футболистов и блогеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Наиболее заметное изменение в общественном восприятии за последние два года — снижение доли респондентов, считающих переоцененными зарплаты в IT. Если в 2024 году доходы программистов называли завышенными 13% опрошенных, то сейчас — только 8%. Столько же голосов набрали государственные служащие.

Впервые в списке переоцененных профессий появились курьеры — о них заявили 3% респондентов.

Самые неоправданно высокие зарплаты — у депутатов и политиков. Об этом рассказали 19% россиян. Два года назад этот показатель был ниже — 17%. На второй строчке рейтинга — директора и руководители (9%, в 2024 году — 7%).

Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (6%), футболистов (5%), риелторов (3%), блогеров и артистов (по 2%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, ещё столько же — юристов.

4% россиян уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Ещё 9% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов и проч. Каждый пятый участник опроса затруднился с ответом.

Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников (13% против 5% среди женщин), депутатов (23% против 17%), менеджеров (9% против 4%) и директоров (11% против 7%), а женщины — футболистов (6% против 3% среди мужчин) и блогеров (3% против 1%). Россиянки также чаще отмечали, что любая работа должна иметь достойное вознаграждение (5% против 2%).

Время проведения открытого опроса: 22 мая — 3 июня 2026 года.